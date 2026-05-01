Un hombre de aproximadamente 70 años fue encontrado sin vida en calles de la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Mariano Jiménez y Esteban Alatorre, donde vecinos reportaron al 911 a un ciclista inconsciente tirado sobre la vía pública.

Al llegar al sitio, policías municipales localizaron al adulto mayor boca abajo, con una lesión en la boca y su bicicleta a un costado.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento, aunque no determinaron en el lugar las causas de la muerte.

De manera preliminar, la comisaría municipal plantea la hipótesis de que el septuagenario habría sufrido un infarto fulminante mientras circulaba en bicicleta y que la lesión facial se produjo tras la caída.

Personal de la Fiscalía de Jalisco acudió al lugar para revisar cámaras de videovigilancia y descartar o confirmar la posible comisión de un delito.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada ni reconocida por habitantes de la zona. (Por Edgar Flores Maciel)