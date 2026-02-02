Finalmente, después de casi 12 años de construcción y de superar diversos obstáculos, este lunes está siendo inaugurando el Tren México-Toluca, obra insignia del ex presidente Enrique Peña Nieto que hizo propia la 4T, como explica el director de Banobras, Jorge Mendoza.

“Pues hoy como ven estamos saldando una deuda histórica. En la administración anterior cumplimos con el objetivo de poner en operación los dos primeros tramos, Zinacantepec-Lerma en 2023 y Lerma-Santa Fé en 2024. Hoy alcanzamos la última meta, que es ofrecer el servicio en el tramo completo con la conclusión de la tercera y última fase. Tenemos ya siete estaciones en operación, el día de hoy ponemos dos nuevas: Observatorio y Vasco de Quiróga. Llegar a Observatorio a Toluca hoy costará sólo 90 pesos y tomará menos de 60 minutos”.

El servicio se llevará a cabo con 20 trenes, incluidos dos de reserva y dos en mantenimiento, los cuales viajarán en promedio a 120 kilómetros por hora llevando hasta 719 pasajeros. (Por Arturo García Caudillo)