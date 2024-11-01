Al 26 de enero se confirmaron 390 contagios de dengue en México, informa la Secretaría de Salud.

En la última semana se registraran 205 nuevos casos, con presencia del virus en 20 entidades y ninguna defunción en lo que va del año.

Hasta la semana epidemiológica tres del 2026, 82 por ciento de los contagios se concentró en Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tabasco.

El serotipo 3 fue el de mayor circulación y 225 casos se reportaron con signos de alarma o como dengue grave.