Elementos de la Policía de Investigación detuvieron en el fraccionamiento Bugambilias, de Zapopan, a José Luis “N”, buscado desde hace dos años por su presunta responsabilidad en un caso de violación cometido el 21 de octubre de 2023 en la misma zona.

La Fiscalía del Estado informó que, tras la denuncia de la víctima y con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada.

En los próximos días se definirá su situación jurídica.