Tlaquepaque realizará este sábado la Feria de la Salud de la Mujer en la Cruz Verde Marcos Montero, con el objetivo de fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.
Se ofrecerán servicios médicos gratuitos como mastografías, papanicolaou, consultas generales y dentales, vacunación, asesoría psicológica y nutricional, además de pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis.
También habrá exámenes de la vista y entrega de preservativos.
Invita Tlaquepaque a la Feria de la Salud de la Mujer para prevenir cáncer de mama
