Tlaquepaque realizará este sábado la Feria de la Salud de la Mujer en la Cruz Verde Marcos Montero, con el objetivo de fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Se ofrecerán servicios médicos gratuitos como mastografías, papanicolaou, consultas generales y dentales, vacunación, asesoría psicológica y nutricional, además de pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis.

También habrá exámenes de la vista y entrega de preservativos.