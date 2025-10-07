Un total de 152 personas privadas de su libertad fueron trasladadas al recién habilitado Centro Penitenciario Número 9, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, confirma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El pasado 9 de agosto, el Gobierno estatal publicó el acuerdo mediante el cual se determina el traslado de reos de ocho penales al penal de Huimanguillo.

Se trata de internos que se encuentran en los Centros Penitenciarios de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.