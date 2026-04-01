César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, fue trasladado de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco al complejo penitenciario de Puente Grande, bajo un amplio dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Defensa y la Guardia Nacional.

El detenido, señalado como presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, permaneció desde la tarde del lunes en la delegación estatal de la FGR, en espera de cumplir con el plazo legal para ser presentado ante un juez de control.

El traslado se realizó mediante un convoy integrado por al menos una decena de unidades, incluyendo vehículos blindados y artillados tipo Rhino, que avanzaron por Calzada Lázaro Cárdenas y posteriormente tomaron la carretera libre a Zapotlanejo.

Tras su arribo a Puente Grande, se prevé que continúe su proceso jurídico en el centro penitenciario. Previo al operativo, las instalaciones de la FGR permanecieron resguardadas por fuerzas federales durante dos días. (Por Edgar Flores Maciel)