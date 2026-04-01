El diputado local del PAN, Julio Hurtado, concluyó su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, en el que destacó avances en la rendición de cuentas, aunque reconoció pendientes como la reforma judicial local y las leyes secundarias en materia de transparencia.

“Un Congreso responsable, ordenado, serio y creo que se demostró en temas tan elementales como el formato de la glosa, un formato que regresa a esa formalidad, del equilibrio constitucional del ejercicio de rendición de cuentas. Tuvimos la oportunidad de, fuera de este formato, de llamar a cuentas a funcionarios, ejerciendo una función que es la que nos mandata la Constitución, de equilibrio de poderes y de rendición de cuentas”.

A partir del 1 de mayo, la presidencia de la Mesa Directiva será asumida por la diputada del PRI, Alondra Fausto. (Por Edgar Flores Maciel)