Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum los avances en la construcción del Sistema Ferroviario Nacional, comenzando por la próxima inauguración del tren que va de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Vamos muy bien, el tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa; el Ciudad de México-Querétaro y el AIFA-Pachuca estará en operación en 2027 y van muy bien. Ya informó el general Vallejo, el Tren Maya de carga lleva 25 por ciento de avance y también va en tiempo y todo ha sido un trabajo coordinado muy bueno”.

Agradeció el apoyo de la gente, pues sabe que no es fácil coincidir en temas como el derecho de vía, los precios en los que se compran las tierras o la necesidad de mover una vivienda, etcétera. (Por Arturo García Caudillo)