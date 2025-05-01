Crece la violencia de género en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En las últimas horas fueron rescatadas al menos dos mujeres víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas sentimentales.

Una de ellas de aproximadamente 50 años de edad, agredida brutalmente por su esposo dentro de su vivienda en la colonia San Pedrito en Tlaquepaque.

Según testigos, los gritos eran escuchado por los vecinos, quienes intervinieron, detuvieron momentáneamente al agresor y salvaron a la mujer que fue atendida por paramédicos; el esposo golpeador se dio a la fuga.

Mientras que en la zona Centro de Tlaquepaque, una mujer de 35 años pidió auxilio a policías municipales, denunció que su pareja la había mantenido privada de la libertad por varios días y además de que la golpeaba.

Paramédicos confirmaron que la víctima tenía varias lesiones físicas, por lo que fue llevada a la cruz verde Marcos Montero.

La denuncia contra el hombre violentador fue interpuesta en la fiscalía y ya es buscado por las autoridades. (Por Gustavo Cárdenas)