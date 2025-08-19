El Tren Maya informó que tras el percance que sufrió este martes uno de los trenes en la estación Izamal, Yucatán, se inició una investigación para determinar la causa del percance en vías.

De acuerdo con un comunicado, el tren que iba de Cancún a Mérida intentó accesar a baja velocidad a los andenes de la estación cuando ocurrió el incidente, sin especificar si fue un descarrilamiento o un choque como se ha señalado.

Por lo que se activaron los protocolos de seguridad y los usuarios que resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en autobuses del Tren Maya y el servicio se reanudó en el resto de estaciones.