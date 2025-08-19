El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) puso en marcha la construcción de un nuevo sistema vial para mejorar el acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, dentro del Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029.

El proyecto contempla 17 kilómetros de vialidades en tres etapas: un acceso desde Avenida Adolf B. Horn (2026), un distribuidor vial (2027) y nuevas vialidades internas para la futura Terminal 2 (2028).

Además, se habilitarán accesos desde la Carretera a Chapala y un paso elevado hacia la nueva terminal. Con una inversión quinquenal de 22 mil millones de pesos, GAP también desarrollará una nueva terminal, ampliará la plataforma actual y modernizará procesos.

En 2024 el aeropuerto atendió a 17.8 millones de pasajeros, y en lo que va de 2025 ya registra un crecimiento de 4.8 por ciento.