La Comisión Nacional de Energía otorgó al Tren Maya, S.A. de C.V. un permiso para realizar actividades de transporte de diésel por medios distintos a ducto durante los próximos 15 años, mediante el uso de auto-tanques y semirremolques.
De acuerdo con el permiso, emitido el pasado 7 de mayo, la autorización permitirá a la empresa encargada del proyecto ferroviario movilizar petrolíferos, específicamente diésel, bajo un esquema regulado por la Ley del Sector Hidrocarburos.
La autorización tendrá una vigencia de 15 años contados a partir de la notificación oficial de la resolución.
Tren Maya recibe permiso para transportar diésel durante 15 años
La Comisión Nacional de Energía otorgó al Tren Maya, S.A. de C.V. un permiso para realizar actividades de transporte de diésel por medios distintos a ducto durante los próximos 15 años, mediante el uso de auto-tanques y semirremolques.