La Comisión Nacional de Energía otorgó al Tren Maya, S.A. de C.V. un permiso para realizar actividades de transporte de diésel por medios distintos a ducto durante los próximos 15 años, mediante el uso de auto-tanques y semirremolques.

De acuerdo con el permiso, emitido el pasado 7 de mayo, la autorización permitirá a la empresa encargada del proyecto ferroviario movilizar petrolíferos, específicamente diésel, bajo un esquema regulado por la Ley del Sector Hidrocarburos.

La autorización tendrá una vigencia de 15 años contados a partir de la notificación oficial de la resolución.