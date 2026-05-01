El Gobierno de Jalisco presentó la Agenda de Mejora, una herramienta pública que permitirá a la ciudadanía dar seguimiento a compromisos y recomendaciones derivados de evaluaciones aplicadas a programas y políticas públicas estatales.

La estrategia, impulsada por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua mediante un sistema abierto de monitoreo y evaluación.

La secretaria Cynthia Patricia Cantero Pacheco explicó que la plataforma permitirá conocer qué dependencias deben corregir acciones, los plazos establecidos y el nivel de avance de cada compromiso.

Además, se presentó el Programa Anual de Evaluación 2026, que contempla revisiones a programas como Yo Jalisco, Listo Jalisco y apoyos para cuidados infantiles y organizaciones civiles.

Las autoridades afirmaron que el modelo busca convertir a Jalisco en referente nacional en transparencia y participación ciudadana.