Tres hombres resultaron heridos, uno de ellos con la mano destrozada por un balazo, durante un violento asalto registrado en la colonia San José del 15, en el municipio de El Salto.

El ataque ocurrió cerca de las vías del tren, en los cruces de Seguridad Nacional y Josefa Ortiz de Domínguez.

Paramédicos municipales, alertados vía 911, encontraron a una de las víctimas consciente pero con una lesión grave por arma de fuego.

Los otros dos hombres presentaban hemorragias en la cabeza, producto de golpes con la culata de una pistola después de resistirse al robo.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, al menos tres sujetos los interceptaron cuando se dirigían a sus hogares para despojarlos de sus pertenencias.

Durante el forcejeo, y bajo amenaza de un arma, uno de los hombres intentó apartar la pistola que le apuntaba a la cabeza; en ese momento recibió el disparo que le atravesó la mano. (Por Edgar Flores Maciel)