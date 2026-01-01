Un aparatoso choque entre un tráiler y un auto compacto se registró en el Periférico Poniente, a la altura de avenida Guadalupe, en Zapopan, luego de una riña vial entre ambos conductores.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación inició cuando uno de los vehículos invadió un carril sin utilizar direccional, lo que derivó en una serie de maniobras agresivas en las que ambos choferes se cerraron el paso durante varios metros.

El incidente culminó cuando el conductor del auto compacto cortó el paso del tráiler, impactándose contra el tanque de diésel de la unidad pesada.

El trailero, al intentar evadirlo, realizó un giro brusco y terminó chocando contra la valla de contención.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado.

El impacto provocó un derrame importante de combustible, por lo que bomberos acudieron al lugar para realizar labores de saneamiento y evitar riesgos adicionales. (Por Edgar Flores Maciel)