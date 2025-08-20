En un lapso de dos horas, tres hombres fueron víctimas de ataques armados en distintos puntos de San Pedro Tlaquepaque.

El primer caso ocurrió en la colonia Los Puestos, donde un jardinero fue baleado en una pierna tras resistirse a un asalto; llegó por sus medios a la Cruz Verde Marcos Montero.

Más tarde, en la colonia El Álamo, un joven de 25 años fue atacado a balazos tras dejar a una amiga en su domicilio; recibió impactos en brazos, piernas y glúteo.

Finalmente, cerca de la medianoche, otro joven de unos 20 años llegó herido de bala al club Despeja de la Policía del Estado, señalando que fue agredido por un amigo mientras viajaban en motocicleta.

En ninguno de los casos hubo detenidos. (Por Edgar Flores Maciel)