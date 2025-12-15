Sobrevivieron, fue en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, donde tres jóvenes menores de edad circulaban a bordo de una sola motocicleta, sin casco, sin medidas de seguridad y violando la ley de movilidad.

Justo en el cruce de las calles Campesino y San Jorge chocaron de lleno y directo contra una camioneta; los 3 menores salieron proyectados a metros de la moto, milagrosamente sobrevivieron. Los 3, con heridas de consideración, fueron llevados a un puesto de socorros.

Mientras que vecinos de Las Juntas denuncian que durante las noches y madrugadas los motociclistas cruzan toda la colonia a toda velocidad y sin precaución.

Incluso señalan que este tipo de accidentes son comunes prácticamente todos los días.

Cabe señalar que, producto del choque entre la motocicleta y la camioneta, una vivienda también resultó afectada. Los padres de los menores tendrán que responsabilizarse. (Por Gustavo Cárdenas)