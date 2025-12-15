Sobrevivieron, fue en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, donde tres jóvenes menores de edad circulaban a bordo de una sola motocicleta, sin casco, sin medidas de seguridad y violando la ley de movilidad.
Justo en el cruce de las calles Campesino y San Jorge chocaron de lleno y directo contra una camioneta; los 3 menores salieron proyectados a metros de la moto, milagrosamente sobrevivieron. Los 3, con heridas de consideración, fueron llevados a un puesto de socorros.
Mientras que vecinos de Las Juntas denuncian que durante las noches y madrugadas los motociclistas cruzan toda la colonia a toda velocidad y sin precaución.
Incluso señalan que este tipo de accidentes son comunes prácticamente todos los días.
Cabe señalar que, producto del choque entre la motocicleta y la camioneta, una vivienda también resultó afectada. Los padres de los menores tendrán que responsabilizarse. (Por Gustavo Cárdenas)
Tres menores sobreviven tras chocar su moto en Tlaquepaque
Sobrevivieron, fue en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, donde tres jóvenes menores de edad circulaban a bordo de una sola motocicleta, sin casco, sin medidas de seguridad y violando la ley de movilidad.