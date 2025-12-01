El Museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes luego de que su personal iniciara una huelga indefinida en protesta por el deterioro de las condiciones de trabajo, problemas de seguridad y la falta de personal en el recinto cultural más visitado del mundo.

Cerca de 400 trabajadores votaron por unanimidad el paro durante una asamblea convocada por diversos sindicatos, quienes denunciaron una degradación tanto en la atención al público como en el estado del edificio.

La dirección del museo confirmó el cierre total de la pinacoteca, lo que generó molestia entre visitantes nacionales y extranjeros.

La protesta ocurre en un contexto de alta tensión tras el reciente robo de joyas de la Corona, valuadas en más de 100 millones de dólares, así como otros incidentes que han evidenciado fallas estructurales y de seguridad en el inmueble. (Foto:@lacgtcommunique)