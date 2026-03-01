El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió modificar los lineamientos de paridad rumbo a la elección de la Presidencia Municipal de Zapopan en 2027, al establecer que la candidatura deberá ser encabezada por una mujer que además pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad permanente, integrantes de pueblos originarios o de la diversidad sexual.

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, indicó que el organismo tendrá 15 días hábiles para ajustar los lineamientos.

Especialistas consideran que la resolución amplía las acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos, aunque advierten que podría ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Partidos como Movimiento Ciudadano, Morena, PRI y PAN señalaron que revisarán el alcance de la sentencia y respetarán la determinación del tribunal.