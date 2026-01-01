Tres trágicos accidentes de tránsito cobraron la vida de igual número de motociclistas en hechos separados registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En la colonia La Loma, en Guadalajara, un adolescente de 16 a 17 años murió al ser embestido por una camioneta roja que transportaba madera. El conductor habría ignorado la luz roja del semáforo y huyó, dejando una placa en el lugar.

En Zapopan, un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida tras ser impactado y arrastrado varios metros por un vehículo de carga pesada en el cruce de Juan Gil Preciado y Calandrias.

El tercer hecho ocurrió en el cruce de Antiguo Camino a Tesistán y Camino a la Cruz Verde, donde un joven de 25 años chocó contra un automóvil al intentar rebasar e invadir el carril contrario, muriendo tras estrellarse contra una malla ciclónica.

Las autoridades investigan los casos para deslindar responsabilidades. (Por Edgar Flores Maciel)