El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no logró frenar el proceso penal que enfrenta por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, luego de que un Tribunal Colegiado rechazó concederle un amparo.

Lozoya buscaba impedir que el caso avanzara a la etapa intermedia, donde la FGR podría formularle cargos por lavado de dinero.

Argumentó que la reparación del daño cubierta parcialmente por Alonso Ancira debía beneficiarlo, pero el magistrado Ezequiel Altamirano determinó que la responsabilidad solidaria entre coimputados no es automática y que el daño no está resarcido en su totalidad.

Ancira se comprometió a pagar 216 millones de dólares y solo ha cubierto alrededor de 110 millones.

Hasta que liquide el monto total, permanece vigente su obligación y la acusación contra Lozoya continúa firme.