La Fiscalía de Michoacán confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de un coche bomba en Coahuayana aumentó a seis, luego que en las últimas horas murió uno de los heridos que permanecía hospitalizado en Charo.

La víctima era un policía comunitario, de 29 años, que no superó las lesiones provocadas por el estallido del pasado seis de diciembre.

Con este deceso, suman cuatro elementos muertos, además de los dos ocupantes de la camioneta proveniente de Colima.