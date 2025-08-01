Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA amerizaron este sábado frente a la costa de California, tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).
A bordo de la cápsula Dragon, descendieron en paracaídas, luego de desacoplarse el viernes y ser relevados.
Durante su estancia en el laboratorio orbital, realizaron experimentos biomédicos y tecnológicos para futuras exploraciones más allá de la órbita terrestre y con beneficios para la humanidad.
La NASA subrayó que la operación requirió condiciones meteorológicas óptimas para garantizar la seguridad de la tripulación.
Tripulación de Crew-10 regresa a la Tierra tras cinco meses en EEI
