El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría intervenir directamente contra el narcotráfico si México y otros países no refuerzan sus acciones.

El mandatario afirmó que Washington está dispuesto a asumir esa tarea, pese a la crítica internacional.

Señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia su país ha disminuido 97 por ciento y que ahora se enfoca en operaciones terrestres.

La postura forma parte de la estrategia estadounidense para combatir a cárteles, entre ellas, acciones contra sus finanzas, suministro de precursores y redes de apoyo internacional.