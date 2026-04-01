El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría intervenir directamente contra el narcotráfico si México y otros países no refuerzan sus acciones.
El mandatario afirmó que Washington está dispuesto a asumir esa tarea, pese a la crítica internacional.
Señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia su país ha disminuido 97 por ciento y que ahora se enfoca en operaciones terrestres.
La postura forma parte de la estrategia estadounidense para combatir a cárteles, entre ellas, acciones contra sus finanzas, suministro de precursores y redes de apoyo internacional.
Trump advierte acciones directas contra narcotráfico México actúa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno podría intervenir directamente contra el narcotráfico si México y otros países no refuerzan sus acciones.