El peso mexicano se apreció este miércoles frente al dólar, impulsado por expectativas de un acuerdo de reapertura del Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Banco de México, la moneda avanzó 0.79 por ciento para ubicarse en 17.24 unidades por billete verde.

El optimismo en los mercados surge tras una propuesta de Washington para normalizar el tránsito marítimo y aliviar tensiones, lo que favoreció a divisas emergentes como el peso.