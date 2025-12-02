Cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado, aseguró este martes el presidente Donald Trump.

Por su parte su homólogo colombiano, Gustavo Petro, le respondió pidiendo no amenazar la soberanía de la nación sudamericana ni declarar una guerra que dañe siglos de relaciones.

Colombia es considerado el principal productor mundial y el mayor abastecedor de la cocaína que se consume en Estados Unidos.