El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá fuerzas militares desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente con la reapertura del estrecho de Ormuz.
El mandatario aseguró que el despliegue busca garantizar la estabilidad en la región y amenazó con una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento.
Además, sostuvo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están listas ante cualquier escenario.
Trump advierte ofensiva mayor si Irán incumple acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá fuerzas militares desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente con la reapertura del estrecho de Ormuz.