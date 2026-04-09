El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá fuerzas militares desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente con la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que el despliegue busca garantizar la estabilidad en la región y amenazó con una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento.

Además, sostuvo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están listas ante cualquier escenario.