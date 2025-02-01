El Gobierno de Guadalajara avanza en la instalación de la infraestructura para la novena edición de GDLuz en el Centro Histórico.

El evento, que tradicionalmente se realiza en febrero, fue reprogramado por obras de rehabilitación en el Primer Cuadro rumbo al Mundial 2026.

En 2025, GDLuz reunió a más de dos millones de asistentes y tuvo un costo de casi 23 millones de pesos, financiado por el municipio y el Gobierno estatal.