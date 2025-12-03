El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría permitir que el T-MEC expire en 2026 y negociar un nuevo tratado con México y Canadá.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, acusó a ambos países de “aprovecharse” del anterior gobierno estadounidense y defendió los aranceles impuestos a autos y autopartes, al asegurar que han impulsado el retorno de inversiones a territorio estadounidense.

El T-MEC, vigente desde 2020, debe revisarse el próximo año para decidir si se extiende por 16 años o se evalúa anualmente hasta 2036.

Especialistas advierten que una eventual cancelación generaría incertidumbre y afectaría cadenas de suministro clave en Norteamérica, pese a que el acuerdo ha sido considerado fundamental para el comercio regional y la protección de inversiones.