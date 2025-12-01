El Gobierno de Jalisco lanzó el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2025–2030, un plan rector que define acciones para eliminar barreras, promover autonomía y garantizar el ejercicio pleno de derechos en los 125 municipios.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, encabezó la presentación e instaló el Sistema Estatal que supervisará su implementación.
El documento, elaborado con participación de instituciones, academia, organizaciones civiles y grupos históricamente excluidos, aborda accesibilidad, educación, salud, movilidad, empleo, vida independiente y no discriminación. Gabriela Méndez fungirá como secretaria técnica del Sistema.
Las autoridades destacaron que el programa busca articular esfuerzos interinstitucionales y alinear políticas públicas con estándares internacionales de derechos humanos.
Jalisco presenta programa 2025–2030 para impulsar la inclusión de personas con discapacidad
