El Gobierno de Jalisco lanzó el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2025–2030, un plan rector que define acciones para eliminar barreras, promover autonomía y garantizar el ejercicio pleno de derechos en los 125 municipios.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, encabezó la presentación e instaló el Sistema Estatal que supervisará su implementación.

El documento, elaborado con participación de instituciones, academia, organizaciones civiles y grupos históricamente excluidos, aborda accesibilidad, educación, salud, movilidad, empleo, vida independiente y no discriminación. Gabriela Méndez fungirá como secretaria técnica del Sistema.

Las autoridades destacaron que el programa busca articular esfuerzos interinstitucionales y alinear políticas públicas con estándares internacionales de derechos humanos.