El presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles de 10 por ciento a países europeos que han respaldado a Dinamarca frente a su intento de adquirir Groenlandia.

Trump advirtió que los gravámenes entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían aumentar hasta 25 por ciento en junio, salvo que se alcance un acuerdo para la “compra completa y total” del territorio ártico.

Los aranceles afectarían a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

El anuncio ocurre en medio de protestas en Dinamarca, donde sectores sociales rechazan las amenazas del mandatario estadounidense sobre Groenlandia.