Un ataque armado se registró este sábado en el centro de rehabilitación Los Marginados, ubicado en San Felipe, Guanajuato, con saldo preliminar de dos personas fallecidas y seis lesionadas.

Los hechos ocurrieron poco después de las 6:00 horas, cuando al menos dos sujetos armados con rifles irrumpieron de forma violenta y dispararon contra las personas presentes.

No hay detenidos ni se ha informado el móvil del ataque.