Un ataque armado se registró este sábado en el centro de rehabilitación Los Marginados, ubicado en San Felipe, Guanajuato, con saldo preliminar de dos personas fallecidas y seis lesionadas.
Los hechos ocurrieron poco después de las 6:00 horas, cuando al menos dos sujetos armados con rifles irrumpieron de forma violenta y dispararon contra las personas presentes.
No hay detenidos ni se ha informado el móvil del ataque.
Ataque armado en centro de rehabilitación de Guanajuato deja dos muertos y seis heridos
