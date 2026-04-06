El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría “eliminar” a Irán en una sola noche si no cumple con el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de destruir puentes y plantas energéticas iraníes en un lapso de cuatro horas.

Trump fijó como plazo el martes por la noche para que Teherán permita el tránsito en esta vía para el comercio de hidrocarburos, en medio del conflicto bélico que inició a finales de febrero.