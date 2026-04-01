Las obras van en tiempo y forma, pero será hasta mediados de mayo cuando el Ayuntamiento de Guadalajara entregue las obras de rehabilitación de la conocida Plaza de Los Mariachis, corredor que lleva desde la Calzada Independencia hasta la calle Álvaro Obregón, informó para Notisistema el director de Obras Públicas del municipio, Juan Carlos Arauz.

“Es un mantenimiento general primero es la rehabilitación de la fuente, la fuente que está en el ingreso, digamos, ya no funcionaba, se le va a dar una limpieza superficial a todos los elementos y también a todo el sistema hidráulico para que funciona de manera adecuada ¿no?. Sobre la misma plaza hay elementos de piso que están rotos, cenefas de un material, los cuales se están sustituyendo”.

El director de obras de Guadalajara detalló que se socializó con los comerciantes de la Plaza de Los Mariachis, las afectaciones por las obras de rehabilitación. (Por Gustavo Cárdena)