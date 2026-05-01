El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará a 25 por ciento el arancel sobre autos y camiones de la Unión Europea.

A través de redes sociales posteó que la medida, que se realizará la próxima semana, es porque el bloque comunitario “no está cumpliendo con el acuerdo comercial”.

Añadió que “se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de Estados Unidos, no se aplicarán aranceles”.