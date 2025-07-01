El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este jueves que prepara recortes permanentes en el gobierno federal debido al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos para sellar un plan presupuestario.
La Casa Blanca afirmó, además, que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados demócratas.
Desde el 1 de octubre unos 750 mil trabajadores del gobierno federal se ven afectados por el cierre administrativo.
Trump anuncia recortes permanentes por cierre parcial del gobierno federal
