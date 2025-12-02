El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las solicitudes de amnistía que Nicolás Maduro planteó en una llamada telefónica el 21 de noviembre, en la que el mandatario estadounidense le ofreció salvoconducto para él y su familia a cambio de abandonar el poder y salir de Venezuela en una semana.

Según el Miami Herald, Maduro pidió inmunidad global, fin de sanciones y mantener control sobre las fuerzas armadas, demandas que Washington rechazó.

La comunicación, mediada por Brasil, Qatar y Turquía, no tuvo continuidad pese a que Caracas buscó una segunda llamada tras la declaración de Trump de “cerrar” el espacio aéreo venezolano.

En paralelo, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles (que presuntamente lidera Maduro) como organización terrorista extranjera, acción que eleva la tensión y amplía el marco legal para eventuales operaciones militares.