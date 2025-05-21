Además de la opacidad y presuntos actos de corrupción del SIAPA, al Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) le preocupa la imposición del acueducto Chapala-Guadalajara y la simulación de la consulta, indica su directora, María González Valencia.

“Y nos parece grave que esta obra se siga imponiendo cuando no ha sido aceptada por los pueblos ribereños, cuando no ha sido consultada, cuando no se cuenta todavía, por lo menos de manera pública con el proyecto ejecutivo de la mega-obra y sin embargo, aparece ya en el presupuesto 2026, aparece como uno de los puntos en la reingeniería del SIAPA”.

González Valencia señala que no tienen información del proyecto ejecutivo de la megaobra, para iniciar un debate técnico. La autoridad le ha negado tres veces a IMDEC la documentación. (Por Gricelda Torres Zambrano)