El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “completamente cerrado”, en mensaje dirigido a aerolíneas y pilotos.

El anuncio ocurre en medio de una escalada con el Gobierno de Nicolás Maduro y tras el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, que incluye al mayor portaviones del mundo.

Washington sostiene que el operativo busca frenar el narcotráfico, mientras Caracas acusa una intención de cambio de régimen.