El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán para poner fin al conflicto iniciado recientemente y aseguró que la única salida es una “rendición incondicional”.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario sostuvo que, tras ello, se impulsaría la elección de un nuevo liderazgo en el país que sea aceptable para Washington.

En entrevistas con medios estadounidenses, Trump también señaló que su gobierno busca influir en la designación de un dirigente “razonable” para Irán, con el objetivo de estabilizar la región y reconstruir la economía iraní.

Sus declaraciones se dan en medio de la escalada militar entre ambos países.