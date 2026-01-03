El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en su red social una imagen en la que aparece Nicolás Maduro a bordo de un buque estadounidense, en el que es transportado con destino a Estados Unidos.
Se prevé que Maduro comparezca este lunes en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, donde es acusado de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
En caso de ser declarado culpable, el proceso podría derivar en una condena de cadena perpetua.
Trump difunde primera imagen de Maduro capturado
