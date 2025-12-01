La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que comenzó “la hora de la libertad” en Venezuela, luego que Estados Unidos ejecutara una operación militar y capturara al presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Machado sostuvo que la acción se dio después de que Maduro rechazara una salida negociada y afirmó que ahora enfrenta a la justicia internacional por “crímenes atroces” cometidos contra su pueblo.

La opositora planteó como objetivos inmediatos ordenar el país, liberar a los presos políticos y facilitar el regreso de los migrantes.

Además, aseguró que Edmundo González Urrutia es el “legítimo presidente de Venezuela”, llamó a que asuma de inmediato el mandato constitucional y sea reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.