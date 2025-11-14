El presidente Donald Trump firmó un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, en momentos que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida para los estadunidenses.

La moción presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.