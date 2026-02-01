El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel general de 10 por ciento a productos extranjeros, horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó varios gravámenes aplicados el año pasado.

La medida entrará en vigor el primer minuto del 24 de febrero y exenta a mercancías que cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como a ciertos productos agrícolas.

Trump fundamentó la decisión en la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles por hasta 150 días.