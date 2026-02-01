México logró tres preseas de Oro este viernes en el Campeonato Panamericano de Pista que se celebra en Chile, por lo cual la delegación suma cinco medallas doradas y una de plata.

Fernando Nava, se lució en la carrera por puntos para llevarse el título con 68 unidades, en los 40 kilómetros de la competencia.

Sebastián Ruiz ganó el primer lugar en la persecución individual donde logró vencer con tiempo de 4 minutos, 11 segundos.63 segundos, al favorito el canadiense Cameron Fitzmaurice. Mientras que Yareli Acevedo subió al podio nuevamente, ahora en la prueba del ómnium para quedarse con el oro tras sumar 148 puntos en las cuatro pruebas que de esa modalidad. (Por Martín Navarro Vásquez)