Más de ciento cuarenta mil migrantes indocumentados mexicanos han sido deportados por el Gobierno de los Estados Unidos en lo que va del actual mandato trumpista, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde el 20 de enero, 152 mil 592 personas, 140 mil 706 mexicanas y mexicanos y 11 mil 886 extranjeros. Ayer fueron retornadas 372 personas, 305 mexicanos y 67 extranjeros”.

Y en lo que va del mandato de Sheinbaum, es decir, desde el 1 de octubre del 2024, el número supera los 200 mil paisanos. (Por Arturo García Caudillo)