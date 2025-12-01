Una mujer murió atropellada esta mañana en la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, a la altura del municipio de Tonalá.

Automovilistas que circulaban por la colonia Barrio Nuevo reportaron haber visto a la mujer inconsciente sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron su fallecimiento, al presentar graves lesiones en el cráneo y el abdomen.

Testigos señalaron que la víctima intentó cruzar por una zona no peatonal y en medio del flujo vehicular, y hasta el momento no se cuenta con características del vehículo involucrado, cuyo conductor se dio a la fuga.

De manera preliminar, autoridades indican que la mujer podría ser una persona en situación de indigencia, aunque su identidad no ha sido confirmada.

El hecho mantiene parcialmente cerrada la vía en dirección a Zapotlanejo, con un solo carril habilitado para la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)