El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa tuviera como objetivo enviar una advertencia a México, aunque insistió en la necesidad de enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

El Mandatario afirmó que la operación no buscaba presionar al gobierno mexicano y dijo mantener una relación cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, sostuvo que el crimen organizado tiene control en amplias zonas del país y subrayó que el tráfico de drogas provoca cientos de miles de muertes anuales en territorio estadounidense.