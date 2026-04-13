El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán, medida que entrará en vigor este lunes para restringir el tránsito hacia puertos iraníes.

La decisión provocó una reacción inmediata en los mercados, con alzas en el precio del petróleo ante el riesgo para el suministro global.

Desde Teherán, autoridades advirtieron que responderán a cualquier presencia militar. Analistas señalan que la medida podría escalar el conflicto y presionar la inflación mundial.

Mientras tanto, actores internacionales como la Unión Europea y Vladímir Putin han llamado a retomar el diálogo para evitar una mayor desestabilización en la región.